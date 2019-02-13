В Ємені від епідемії грипу померло 139 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Ємені епідемія грипу призвела до смерті 139 осіб. Про це повідомляє Сіньхуа, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я та народонаселення країни, передає УНН.
Як повідомили у Міністерстві, з початку 2018 року в Ємені від грипу H1N1 померло 139 осіб. Найбільшу кількість смертей зафіксовано в провінціях Сана, Амрані та Ібб, епідемія продовжує поширюватися.
У відомстві зазначили, через те, що багато медичних об'єктів було зруйновано в ході багаторічної війни, робота по лікуванню і профілактиці грипу H1N1 ускладнюється. Хоча Всесвітня організація охорони здоров'я надала Ємену велику кількість ліків від грипу, їх все ж недостатньо для протидії епідемії.
Згідно зі статистичними даними, з початку нинішнього року щонайменше 107 жителів Сани заразилися вірусом грипу H1N1, 22 з них померли.
Як повідомляв УНН, в Монголії через грип закрили дитячі розважальні центри.