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В Ємені від епідемії грипу померло 139 осіб

В Ємені від епідемії грипу померло 139 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Ємені епідемія грипу призвела до смерті 139 осіб. Про це повідомляє Сіньхуа, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я та народонаселення країни, передає УНН.

Як повідомили у Міністерстві, з початку 2018 року в Ємені від грипу H1N1 померло 139 осіб. Найбільшу кількість смертей зафіксовано в провінціях Сана, Амрані та Ібб, епідемія продовжує поширюватися.

У відомстві зазначили, через те, що багато медичних об'єктів було зруйновано в ході багаторічної війни, робота по лікуванню і профілактиці грипу H1N1 ускладнюється. Хоча Всесвітня організація охорони здоров'я надала Ємену велику кількість ліків від грипу, їх все ж недостатньо для протидії епідемії.

Згідно зі статистичними даними, з початку нинішнього року щонайменше 107 жителів Сани заразилися вірусом грипу H1N1, 22 з них померли.

Як повідомляв УНН, в Монголії через грип закрили дитячі розважальні центри.

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