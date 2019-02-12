В Монголии из-за гриппа закрыли детские развлекательные центры
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Монголии из-за эпидемии гриппа и ОРВИ приостановили работу детские развлекательные центры. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Синьхуа.
"Из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Монголии временно приостановлена деятельность детских развлекательных центров до первого марта 2019 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Монголии отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в связи с резким зимним похолоданием и загрязнением атмосферного воздуха в Улан-Баторе.
Ранее УНН сообщал, что эпидемия гриппа во Франции убила более тысячи человек.