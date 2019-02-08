Эпидемия гриппа во Франции убила более тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. От эпидемии гриппа, охватившего каждый регион Франции, погибло уже 1100 человек. Однако вирус еще не достиг своего пика. Об этом сообщает The Local со ссылкой на отчет национального органа здравоохранения, передает УНН.
"Все показатели распространения гриппа растут - консультации врачей, визиты к чрезвычайным палатам, госпитализации. Среди более 12 тысяч пациентов, которые были доставлены в отделения неотложной помощи из-за гриппа на прошлой неделе, более 1800 были госпитализированы (+ 70% по сравнению с предыдущей неделей)", - сообщает национальный орган здравоохранения.
Чаще всего на больничные койки попадали пожилые люди старше 75 лет (43%), и дети до пяти лет (15%).
По правилам, принятым во Франции, эпидемия объявляется, когда на каждые 100 000 человек приходится 350 случаев заболевания.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Эстонии количество больных гриппом выросло на 60%.