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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73974 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100241 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134818 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133453 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131277 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125803 просмотра

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7 марта, 08:52 • 163040 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117899 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141489 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145322 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Эпидемия гриппа во Франции убила более тысячи человек

Эпидемия гриппа во Франции убила более тысячи человек

Киев  •  УНН

 • 12468 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. От эпидемии гриппа, охватившего каждый регион Франции, погибло уже 1100 человек. Однако вирус еще не достиг своего пика. Об этом сообщает The Local со ссылкой на отчет национального органа здравоохранения, передает УНН.

"Все показатели распространения гриппа растут - консультации врачей, визиты к чрезвычайным палатам, госпитализации. Среди более 12 тысяч пациентов, которые были доставлены в отделения неотложной помощи из-за гриппа на прошлой неделе, более 1800 были госпитализированы (+ 70% по сравнению с предыдущей неделей)", - сообщает национальный орган здравоохранения.

Чаще всего на больничные койки попадали пожилые люди старше 75 лет (43%), и дети до пяти лет (15%).

По правилам, принятым во Франции, эпидемия объявляется, когда на каждые 100 000 человек приходится 350 случаев заболевания.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Эстонии количество больных гриппом выросло на 60%.

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