Епідемія грипу у Франції вбила більше тисячі людей

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Від епідемії грипу, який охопив кожен регіон Франції, загинуло вже 1 100 осіб. Проте вірус ще не досяг свого піку. Про це інформує The Local з посиланням на звіт національного органу охорони здоров'я, передає УНН.