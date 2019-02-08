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Епідемія грипу у Франції вбила більше тисячі людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Від епідемії грипу, який охопив кожен регіон Франції, загинуло вже 1 100 осіб. Проте вірус ще не досяг свого піку. Про це інформує The Local з посиланням на звіт національного органу охорони здоров'я, передає УНН.

"Всі показники поширення грипу зростають - консультації лікарів, візити до надзвичайних палат, госпіталізації. Серед понад 12 тисяч пацієнтів, які були доставлені до відділень невідкладної допомоги через грип минулого тижня, понад 1800 були госпіталізовані (+70% порівняно з попереднім тижнем)", - повідомляє національний орган охорони здоров'я.

Найчастіше на лікарняні ліжка потрапляли літні люди, старші 75 років (43%), і діти до п'яти років (15%).

За правилами, прийнятими у Франції, епідемія оголошується, коли на кожні 100 000 осіб припадає 350 випадків захворювання.

Як повідомляв УНН, минулого тижня в Естонії кількість хворих на грип зросла на 60%.

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