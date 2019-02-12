У Монголії через грип закрили дитячі розважальні центри

"Через зростання захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції в Монголії тимчасово припинена діяльність дитячих розважальних центрів до першого березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в Монголії відзначається зростання захворюваності на грип та ГРВІ в зв'язку з різким зимовим похолоданням і забрудненням атмосферного повітря в Улан-Баторі.

Раніше УНН повідомляв, що епідемія грипу у Франції вбила більше тисячі людей.