У Монголії через грип закрили дитячі розважальні центри
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Монголії через епідемію грипу та ГРВІ призупинили роботу дитячі розважальні центри. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Сіньхуа.
"Через зростання захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції в Монголії тимчасово припинена діяльність дитячих розважальних центрів до першого березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що в Монголії відзначається зростання захворюваності на грип та ГРВІ в зв'язку з різким зимовим похолоданням і забрудненням атмосферного повітря в Улан-Баторі.
Раніше УНН повідомляв, що епідемія грипу у Франції вбила більше тисячі людей.