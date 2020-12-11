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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73327 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96572 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115477 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150576 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198827 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194929 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282304 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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В Польше разразился скандал из-за грузовика с надписью "Бандера"

В Польше разразился скандал из-за грузовика с надписью "Бандера"

Киев  •  УНН

 • 20874 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В соседней Польше одна из компаний-перевозчиков вынуждена была извиняться за надпись "BANDERA" на одном из своих грузовиков, ведь фото машины с надписью на лобовом стекле активно обсуждали в соцсетях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "lublin112".

"Во вторник утром мы получили фото от читателя, на котором изображен грузовик, стоящий на парковке с надписью "BANDERA" на стекле. Номерные знаки указали на польского перевозчика. Мы связались с ним, чтобы объяснить случай надписи в кабине грузовика", - отметили журналисты.

Сообщается, что перевозчик в официальном письме открестился от надписи и заявил, что не поддерживает "идеологию, связанную с Бандерой". Администрации компании отметила, что сама узнала о надписи с Facebook.

"Мы хорошо осознаем серьезность ситуации и не терпим таких действий. Просим прощения у всех, кто пострадал от этой ситуации. Водитель несет ответственность. Мы отреагировали сразу после получения информации", ㅡ сообщила компания в Facebook.

Напомним, что в начале декабря посольство Украины в Польше направило ноту Министерству иностранных дел Республики Польша с просьбой посодействовать в решении ситуации с подписью "Российская Федерация" в отношении крымских мечетей в опубликованном религиозном календаре на 2021 год в Объединении мусульман Польши.

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