В Польше разразился скандал из-за грузовика с надписью "Бандера"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В соседней Польше одна из компаний-перевозчиков вынуждена была извиняться за надпись "BANDERA" на одном из своих грузовиков, ведь фото машины с надписью на лобовом стекле активно обсуждали в соцсетях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "lublin112".
"Во вторник утром мы получили фото от читателя, на котором изображен грузовик, стоящий на парковке с надписью "BANDERA" на стекле. Номерные знаки указали на польского перевозчика. Мы связались с ним, чтобы объяснить случай надписи в кабине грузовика", - отметили журналисты.
Сообщается, что перевозчик в официальном письме открестился от надписи и заявил, что не поддерживает "идеологию, связанную с Бандерой". Администрации компании отметила, что сама узнала о надписи с Facebook.
"Мы хорошо осознаем серьезность ситуации и не терпим таких действий. Просим прощения у всех, кто пострадал от этой ситуации. Водитель несет ответственность. Мы отреагировали сразу после получения информации", ㅡ сообщила компания в Facebook.
Напомним, что в начале декабря посольство Украины в Польше направило ноту Министерству иностранных дел Республики Польша с просьбой посодействовать в решении ситуации с подписью "Российская Федерация" в отношении крымских мечетей в опубликованном религиозном календаре на 2021 год в Объединении мусульман Польши.