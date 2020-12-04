Посольство України скерувало МЗС Польщі ноту через календар із "російським Кримом"

"Посольство України у Польщі скерувало ноту до польського МЗС із проханням посприяти у вирішені ситуації, яка склалася з мусульманським релігійним календарем на 2021 рік", - сказали у пресслужбі.

Нагадаємо, у релігійному Об'єднанні мусульман Польщі назвали "редакційною помилкою" підписи "Російська Федерація" щодо кримських мечетей в опублікованому релігійному календарі на 2021 рік.

Як повідомляє "Крим.Реалії", разом з цим, як зазначив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов, "на календарі так і не з'явилася позначення того, що Крим територіально належить Україні".

"Ні слова про приналежність Криму до України. Крім того, напис "Крим" був знятий з календарної дошки кримських мечетей, а потрібно додати "Україна" у дужки", - написав він у Facebook.

Як повідомлялося раніше в УНН, Об'єднання мусульман у Польщі видало календар із "російським Кримом".