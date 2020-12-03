В Об'єднанні мусульман Польщі вибачилися за календар із мечетями у "російському Криму"

"Я висловлюю глибоке співчуття і прошу вибачення у всіх, хто відчував себе скривдженим за це. Очевидно, сталася помилка. Я не хочу звинувачувати себе або кого-небудь тут: це серйозна помилка, якої не повинно було трапитися, але вона сталася. Відбулася редакційна помилка на етапі розробки, фатальний автоматизм письменника і перенесення назви "(Російська Федерація)", що з'явився на інших сторінках календаря, за що ще раз прошу вибачення", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що у організації "не було мети створювати додаткову напруженість у і без того складній політичній ситуації".

"Ми всі підтримуємо вільний Крим, який такий важливий для всіх татар, у тому числі для польсько-татарської громади. Мені дуже шкода, що стався такий неприємний інцидент, тим більше, що релігійний союз мусульман у Республіці Польща був і залишається аполітичним. Одна з наших основних цілей - відстоювати право мусульманської громади на релігійну практику, недоторканність релігійних об'єктів і кладовищ", - повідомив муфтій.

Також він вказав, що помилка у календарі уже виправлена.

Як повідомляє "Крим.Реалії", разом з цим, як зазначив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов, "на календарі так і не з'явилася позначення ​​того, що Крим територіально належить Україні".

"Ні слова про приналежність Криму до України. Крім того, напис "Крим" був знятий з календарної дошки кримських мечетей, а потрібно додати "Україна" у дужки", - написав він у Facebook.

Як повідомлялося раніше в УНН, Об'єднання мусульман у Польщі видало календар із "російським Кримом".