В Объединении мусульман Польши извинились за календарь с мечетями в "российском Крыму"

"Я выражаю глубокие соболезнования и прошу прощения у всех, кто чувствовал себя обиженным за это. Очевидно, произошла ошибка. Я не хочу обвинять себя или кого-нибудь здесь: это серьезная ошибка, которой не должно было случиться, но она произошла. Состоялась редакционная ошибка на этапе разработки, роковой автоматизм писателя и перенос названия "(Российская Федерация)", появившийся на других страницах календаря, за что еще раз прошу прощения", - говорится в обращении.

Отмечается, что в организации "не было цели создавать дополнительную напряженность в и без того сложной политической ситуации".

"Мы все поддерживаем свободный Крым, который так важен для всех татар, в том числе для польско-татарской общины. Мне очень жаль, что произошел такой неприятный инцидент, тем более, что религиозный союз мусульман в Республике Польша был и остается аполитичным. Одна из наших основных целей - отстаивать право мусульманской общины на религиозную практику, неприкосновенность религиозных объектов и кладбищ", - сообщил муфтий.

Также он указал, что ошибка в календаре уже исправлена.

Как сообщает "Крым.Реалии", вместе с этим, как отметил член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов, "на календаре так и не появилось обозначение того, что Крым территориально принадлежит Украине".

"Ни слова о принадлежности Крыма к Украине. Кроме того, надпись "Крым" была снята с календарной доски крымских мечетей, а нужно добавить "Украина" в скобки", - написал он в Facebook.

Как сообщалось ранее в УНН, Объединение мусульман в Польше выдало календарь с "российским Крымом".