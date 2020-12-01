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Об'єднання мусульман у Польщі видало календар з "російським Кримом"

Об'єднання мусульман у Польщі видало календар з "російським Кримом"

Київ • УНН

 • 13856 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Релігійне об’єднання мусульман в Польщі видало календар на 2021 рік, де зображення кримських мечетей підписані як “Російська Федерація”. Про це повідомив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Мусульманська релігійна асоціація в Польщі опублікувала календар, в якому мечеті в Криму зазначені як частина Російської Федерації”, — написав Усейнов.

Він закликав пояснити цей інцидент.

“Щиро сподіваюся, що ця дія, акт неінформованого редактора, що видавництво просто пропустило в поспіху”, — зазначив він.

Так, у календарі зображені мечеті в Сімферополі, Феодосії, Бахчисараї та Старому Криму із зазначенням як “Російська Федерація”.

Нагадаємо, посольство України у Фінляндії домоглося виправлення “російського Криму” від провідної медіакомпанії країни.

Українські Національні Новини

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