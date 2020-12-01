Об'єднання мусульман у Польщі видало календар з "російським Кримом"

“Мусульманська релігійна асоціація в Польщі опублікувала календар, в якому мечеті в Криму зазначені як частина Російської Федерації”, — написав Усейнов.

Він закликав пояснити цей інцидент.

“Щиро сподіваюся, що ця дія, акт неінформованого редактора, що видавництво просто пропустило в поспіху”, — зазначив він.

Так, у календарі зображені мечеті в Сімферополі, Феодосії, Бахчисараї та Старому Криму із зазначенням як “Російська Федерація”.

Нагадаємо, посольство України у Фінляндії домоглося виправлення “російського Криму” від провідної медіакомпанії країни.