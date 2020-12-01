Объединение мусульман в Польше выдало календарь с "российским Крымом"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Религиозное объединение мусульман в Польше выдало календарь на 2021 год, где изображения крымских мечетей подписаны как "Российская Федерация". Об этом сообщил член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мусульманская религиозная ассоциация в Польше опубликовала календарь, в котором мечети в Крыму отмечены как часть Российской Федерации", - написал Усейнов.
Он призвал объяснить этот инцидент.
"Искренне надеюсь, что это действие, акт неинформированного редактора, что издательство просто пропустило в спешке", - отметил он.
Так, в календаре изображены мечети в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму с указанием как "Российская Федерация".
Напомним, посольство Украины в Финляндии добилось исправления "российского Крыма" от ведущей медиакомпании страны.