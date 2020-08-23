Посольство Украины в Финляндии добилось исправления “российского Крыма” от ведущей медиакомпании страны

Как заявило посольство в соцсетях 22 августа, оно привлекло внимание новостного канала компании Yle Uutiset “к факту, что обозначать на картах Крым, который был незаконно аннексирован в Украине в 2014 году, как часть России — неприемлемо”, и требовало изменить карту.

Чуть более чем через час посольство обнародовало новое сообщение, в котором выразило благодарность за быструю реакцию и исправление карты и выразило надежду, что “такие печальные ошибки не произойдут в будущем”.

При этом посольство подало ссылки на сайт утренней субботней телепередачи канала, где было помещено специальное сообщение об исправлении ошибочной карты и отмечено, что Финляндия считает крымский “референдум” неконституционным и незаконным по украинскому законодательству.

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Похожие инциденты с публикациями карт, где Крым ошибочно обозначен как якобы часть России, происходят регулярно. Украинские дипломаты обращаются с требованием исправлять такие ошибки. В большинстве случаев к ним прислушиваются.

Министерство иностранных дел Украины еще с конца 2015 года осуществляет проект “Крым на карте мира” и призывает неравнодушных сообщать о фактах некорректного изображения принадлежности Крыма. Этот проект имеет целью отслеживать некорректное обозначение на картах оккупированного украинского Крыма как "российского. Первый этап касался печатных и электронных карт, второй этап, начавшийся летом 2017 года, нацелен на навигационные системы и продукты.