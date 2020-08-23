Посольство Украины в Финляндии добилось исправления “российского Крыма” от ведущей медиакомпании страны

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32173 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 69795 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 117038 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 110294 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 63117 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72432 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186638 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150436 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158385 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138587 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2м/с
42%
Популярные новости

Зеленский назвал переговоры с США по ископаемым положительными и анонсировал новые встречи

15 апреля, 15:30 • 10695 просмотра

В Турции проходит встреча по гарантии безопасности на Черном море, а не мирные переговоры - Зеленский

15 апреля, 15:50 • 10799 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10917 просмотра

ССО "Рейнджер" совершили молниеносный налет: два оккупанта ликвидированы, трое взяты в плен

15 апреля, 16:03 • 9882 просмотра

Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО

15 апреля, 16:31 • 10042 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 117030 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 110286 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87178 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99291 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129271 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5608 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10953 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13976 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16781 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18771 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Посольство Украины в Финляндии добилось исправления “российского Крыма” от ведущей медиакомпании страны

Киев • УНН

 • 14528 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Посольство Украины в Финляндии добилось исправления ошибочного обозначения украинского Крыма как якобы территории России на карте в публикации ведущей медиакомпании страны, общественной телерадиокомпании Yle. Об этом пишет УНН, опираясь на информацию посольства Украины в Финляндии и “Радио Свобода”. 

Посольство Украины в Финляндии добилось исправления “российского Крыма” от ведущей медиакомпании страны

Как заявило посольство в соцсетях 22 августа, оно привлекло внимание новостного канала компании Yle Uutiset “к факту, что обозначать на картах Крым, который был незаконно аннексирован в Украине в 2014 году, как часть России — неприемлемо”, и требовало изменить карту.

Чуть более чем через час посольство обнародовало новое сообщение, в котором выразило благодарность за быструю реакцию и исправление карты и выразило надежду, что “такие печальные ошибки не произойдут в будущем”.

При этом посольство подало ссылки на сайт утренней субботней телепередачи канала, где было помещено специальное сообщение об исправлении ошибочной карты и отмечено, что Финляндия считает крымский “референдум” неконституционным и незаконным по украинскому законодательству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Финляндии помолились за мир в Украине

Похожие инциденты с публикациями карт, где Крым ошибочно обозначен как якобы часть России, происходят регулярно. Украинские дипломаты обращаются с требованием исправлять такие ошибки. В большинстве случаев к ним прислушиваются.

Министерство иностранных дел Украины еще с конца 2015 года осуществляет проект “Крым на карте мира” и призывает неравнодушных сообщать о фактах некорректного изображения принадлежности Крыма. Этот проект имеет целью отслеживать некорректное обозначение на картах оккупированного украинского Крыма как "российского. Первый этап касался печатных и электронных карт, второй этап, начавшийся летом 2017 года, нацелен на навигационные системы и продукты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.73
Bitcoin
$83,157.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,282.80
Ethereum
$1,584.23