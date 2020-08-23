Посольство України в Фінляндії домоглося виправлення “російського Криму” в провідній медіакомпанії країни

Як заявило посольство в соцмережах 22 серпня, воно привернуло увагу новинного каналу компанії Yle Uutiset “до факту, що позначати на мапах Крим, який був незаконно анексований в України 2014 року, як частини Росії неприйнятно”, і вимагало змінити мапу.

Трохи більш як через годину посольство оприлюднило новий допис, у якому висловило вдячність за швидку реакцію і виправлення мапи і висловило сподівання, що “такі сумні помилки не стануться в майбутньому”.

При цьому посольство подало посилання на сайт ранкової суботньої телепередачі каналу, де було поміщене спеціальне повідомлення про виправлення помилкової мапи і наголошено, що Фінляндія вважає кримський “референдум” неконституційним і незаконним за українським законодавством.

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Схожі інциденти з публікаціями мап, де Крим помилково позначений як нібито частина Росії, стаються регулярно. Українські дипломати звертаються з вимогою виправляти такі помилки. У більшості випадків до них дослухаються.

Міністерство закордонних справ України ще з кінця 2015 року здійснює проєкт “Крим на карті світу” і закликає небайдужих повідомляти про факти некоректного зображення належності Криму. Цей проєкт має на меті відстежувати некоректне позначення на мапах окупованого українського Криму як “російського”. Перший етап стосувався друкованих і електронних мап, другий етап, розпочатий улітку 2017 року, націлений на навігаційні системи і продукти.