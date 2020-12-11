У Польщі вибухнув скандал через вантажівку з написом "Бандера"

“У вівторок вранці ми отримали фото від читача, на якому зображена вантажівка, що стоїть на парковці з написом „BANDERA“ на склі. Номерні знаки указали на польського перевізника. Ми зв’язалися з ним, щоб пояснити випадок напису в кабіні вантажівки”, — зазначили журналісти.

Повідомляється, що перевізник в офіційному листі відхрестився від напису та заявив, що не підтримує “ідеологію, пов’язану з Бандерою”. Адміністрації компанії зазначила, що сама дізналася про напис з Facebook.

“Ми добре усвідомлюємо серйозність ситуації та не терпимо таких дій. Просимо вибачення у всіх, хто постраждав від цієї ситуації. Водій несе відповідальність. Ми відреагували одразу після отримання інформації”, ㅡ повідомила компанія у Facebook.

Нагадаємо, що на початку грудня посольство України в Польщі направило ноту Міністерству закордонних справ Республіки Польщі з проханням посприяти у вирішення ситуації із підписом “Російська Федерація” щодо кримських мечетей в опублікованому релігійному календарі на 2021 рік в Об’єднанні мусульман Польщі.