В Польше в ДТП погиб украинец
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Польше произошло смертельное ДТП, в котором погиб украинец. Об этом сообщает местное издание Echo Dnia, передает УНН.
Авария произошла вблизи села Вежбица в Радомском повяте в центре страны.
По неизвестным причинам мужчина за рулем транспортного средства не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в дерево, украинца спасли не удалось, от полученных травм он погиб на месте.
Как сообщал УНН, украинская туристка погибла в ДТП на Мальдивах.
Ранее в ДТП с автобусом под российским Орлом пострадали 15 украинцев.