У Польщі в ДТП загинув українець
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Польщі сталася смертельна ДТП, у якій загинув українець. Про це повідомляє місцеве видання Echo Dnia, передає УНН.
Аварія сталася поблизу Вежбиці у Радомському повіті у центрі країни.
З невідомих причин чоловік за кермом транспортного засобу не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Машина врізалася в дерево, українця врятували не вдалося, від отриманих травм він загинув на місці.
Як повідомляв УНН, українська туристка загинула в ДТП на Мальдівах.
Раніше у ДТП з автобусом під російським Орлом постраждали 15 українців.