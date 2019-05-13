Українська туристка загинула в ДТП на Мальдівах - ЗМІ

"Передбачається, що аварія сталася через те, що водій заснув", - повідомили у поліції після ДТП, яка, як зазначається, сталася вранці у понеділок, 6 травня.

Водія автобуса, як зазначається, взяли під варту.

Поліція повідомила, що аварія сталася недалеко від заправки, і про неї було повідомлено в 6:37 ранку. Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав.

За повідомленнями ЗМІ, 31-річна жінка гуляла з подругою з Мальдів.

Обидві жінки почали втікати, коли побачили, що автобус вийшов з-під контролю і прямує на них, але "ноги українки застрягли на узбіччі дороги, і автобус переїхав її, звернув з дороги і в'їхав у кущі", відзначає видання.

Нагадаємо, у ДТП з автобусом під російським Орлом постраждали 15 українців.