Украинская туристка погибла в ДТП на Мальдивах - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Украинская туристка погибла в результате того, что ее сбил автобус в пригороде Хулхумале на Мальдивах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местное издание Maldives Independent.
"Предполагается, что авария произошла из-за того, что водитель заснул", - сообщили в полиции после ДТП, которая, как отмечается, произошла утром в понедельник, 6 мая.
Водителя автобуса, как отмечается, взяли под стражу.
Полиция сообщила, что авария произошла недалеко от заправки, и о ней было сообщено в 6:37 утра. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.
По сообщениям СМИ, 31-летняя женщина гуляла с подругой с Мальдив.
Обе женщины побежали, когда увидели, что автобус вышел из-под контроля и мчится на них, но "ноги украинки застряли на обочине дороги, и автобус переехал ее, свернул с дороги и въехал в кусты", отмечает издание.
Напомним, в ДТП с автобусом под российским Орлом пострадали 15 украинцев.