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В Польше будут судить работодателя, который бросил на улице украинку с инсультом

В Польше будут судить работодателя, который бросил на улице украинку с инсультом

Киев  •  УНН

 • 11220 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. В Польше районная прокуратура в городе Сьрода-Велькопольска завершила следствие по делу против польского бизнесмена, который в январе этого года не оказал помощь больной украинке, корторая у него работала, и передала дело в суд. Работодателю грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dziennik.pl.

Мужчине предъявлены девять обвинений, восемь из которых касаются того, что работодатель не зарегистрировал в системе социального страхования Польши восемь человек, не имевших польского гражданства.

"Все они были украинцами", - уточнила представитель прокуратуры.

Как сообщал УНН, руководитель одной из престижных польских фирм не стал вызывать для работницы из Украины скорую помощь, когда у нее случился инсульт, вместо этого мужчина вызвал полицию.

Напомним, польский работодатель, который оставил гражданку Украины "умирать" на скамейке на автобусной остановке, взял на себя обязательства оплатить лечение и реабилитацию женщины.

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