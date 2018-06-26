В Польше будут судить работодателя, который бросил на улице украинку с инсультом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В Польше районная прокуратура в городе Сьрода-Велькопольска завершила следствие по делу против польского бизнесмена, который в январе этого года не оказал помощь больной украинке, корторая у него работала, и передала дело в суд. Работодателю грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dziennik.pl.
Мужчине предъявлены девять обвинений, восемь из которых касаются того, что работодатель не зарегистрировал в системе социального страхования Польши восемь человек, не имевших польского гражданства.
"Все они были украинцами", - уточнила представитель прокуратуры.
Как сообщал УНН, руководитель одной из престижных польских фирм не стал вызывать для работницы из Украины скорую помощь, когда у нее случился инсульт, вместо этого мужчина вызвал полицию.
Напомним, польский работодатель, который оставил гражданку Украины "умирать" на скамейке на автобусной остановке, взял на себя обязательства оплатить лечение и реабилитацию женщины.