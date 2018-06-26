В Польше будут судить работодателя, который бросил на улице украинку с инсультом

Мужчине предъявлены девять обвинений, восемь из которых касаются того, что работодатель не зарегистрировал в системе социального страхования Польши восемь человек, не имевших польского гражданства.

"Все они были украинцами", - уточнила представитель прокуратуры.

Как сообщал УНН, руководитель одной из престижных польских фирм не стал вызывать для работницы из Украины скорую помощь, когда у нее случился инсульт, вместо этого мужчина вызвал полицию.

Напомним, польский работодатель, который оставил гражданку Украины "умирать" на скамейке на автобусной остановке, взял на себя обязательства оплатить лечение и реабилитацию женщины.