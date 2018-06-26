У Польщі судитимуть роботодавця, який кинув на вулиці українку з інсультом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. У Польщі районна прокуратура в місті Сьрода-Велькопольска завершила слідство у справі проти польського бізнесмена, який в січні цього року не надав допомогу хворий українці, яка у нього працювала, і передала справу до суду. Роботодавцю загрожує до трьох років в’язниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Dziennik.pl.
Чоловікові висунуті дев'ять звинувачень, вісім з яких стосуються того, що роботодавець не зареєстрував в системі соціального страхування Польщі вісім чоловік, які не мали польського громадянства.
"Всі вони були українцями", - уточнила представник прокуратури.
Як повідомляв УНН, керівник однієї з престижних польських фірм не став викликати працівниці з України швидку допомогу, коли в неї трапився інсульт, замість цього чоловік викликав поліцію.
Нагадаємо, польський роботодавець, який залишив громадянку України "вмирати" на лавці на автобусній зупинці, взяв на себе зобов’язання оплатити лікування і реабілітацію жінки.