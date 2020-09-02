В Польше сточные воды загрязнили реку Висла, есть угроза экологической катастрофы

По словам мэра Варшавы Рафала Тшасковского, точные причины аварии на очистных сооружениях «Чайка» пока неизвестны. По предварительным данным, выход из строя произошел на старом участке труб, а не на том, который был заменен в прошлом году.

Центр безопасности правительства Польша предупредил жителей нескольких регионов и городов о загрязнении реки Висла. Это относится к Варшаве, Плоцку и населенным пунктам в Мазовецком воеводстве, а также к Влоцлавеку, Влоцлавскому и Липенскому повятам в Куявско-Поморском воеводстве.

«Внимание! Главный санитарный врач призывает: на Висле, от Варшавы до Гданьска, избегайте купания и водных видов спорта. Не используйте речную воду для мытья», - предупреждает Центр безопасности правительства Польши.

Это вторая авария системы передачи сточных вод на очистные сооружения "Чайка", предыдущая была год назад.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что правительство предоставит помощь властям Варшавы, например, по строительству понтонного моста, но некоторые действия должны быть выполнены столичной администрацией.

«Год назад у нас была похожая ситуация, наш подход к помощи аналогичен прошлогоднему. Мы помогаем городу, мы выполняем действия, которые город не может выполнять самостоятельно», – сказал Мюллер.

Во вторник областная прокуратура Варшавы сообщила, что следователи рассмотрели дело о субботней аварии на «Чайке». Это касается «невыполнения служебных обязанностей государственными должностными лицами, которые обязаны надлежащим образом контролировать сбор сточных вод и представлять опасность для здоровья и жизни многих людей и имущества».

Следователи считают, что проникновение сточных вод в Вислу может вызвать эпидемическую угрозу и загрязнение растительного и животного мира. В частности, заявление в прокуратуру по этому делу подал министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Гробарчик.

Как сообщал УНН, острову Маврикию грозит экологическая катастрофа из-за того, что произошла утечка горючего с танкера MV Wakashio, который сел на мель в конце июля. Судно принадлежит японской компании.