В Польше произошло ДТП с украинцами, погибло двое граждан. В МИД сообщили подробности

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“Генеральное консульство Украины в Кракове уже предоставляет консульскую помощь украинцам, которые 9 ноября попали в дорожно-транспортное происшествие в польском городе Ханьча. Другие двое получили травмы, сейчас они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь”, - сообщил Николенко.

Детали

По словам дипломата, украинские консулы сейчас взаимодействуют с польской полицией для выяснения обстоятельств ДТП, контролируют процесс лечения пострадавших и поддерживают связь с их родственниками, готовят репатриацию тел погибших.

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Ранее сегодня польские СМИ сообщили о том, что микроавтобус с украинскими номерами слетел с дороги и врезался в дерево. Отмечалось, что в результате погибли два человека: 25-летняя женщина и 24-летний мужчина, оба - граждане Украины.

Сообщалось также, что 25-летнего водителя и 35-летнего пассажира микроавтобуса госпитализировали в тяжелом состоянии.