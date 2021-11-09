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В Польше произошло ДТП с украинцами, погибло двое граждан. В МИД сообщили подробности

Киев • УНН

 • 28130 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во вторник, 9 ноября, в польском городе Ханьча произошло ДТП с микроавтобусом, в котором находились украинцы. В результате погибли двое граждан, еще двое госпитализированы. Украинские консулы взаимодействуют с польской полицией для выяснения обстоятельств ДТП, сообщил УНН спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В Польше произошло ДТП с украинцами, погибло двое граждан. В МИД сообщили подробности

Цитата:

“Генеральное консульство Украины в Кракове уже предоставляет консульскую помощь украинцам, которые 9 ноября попали в дорожно-транспортное происшествие в польском городе Ханьча. Другие двое получили травмы, сейчас они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь”, - сообщил Николенко.

Детали

По словам дипломата, украинские консулы сейчас взаимодействуют с польской полицией для выяснения обстоятельств ДТП, контролируют процесс лечения пострадавших и поддерживают связь с их родственниками, готовят репатриацию тел погибших.

Добавим

Ранее сегодня польские СМИ сообщили о том, что микроавтобус с украинскими номерами слетел с дороги и врезался в дерево. Отмечалось, что в результате погибли два человека: 25-летняя женщина и 24-летний мужчина, оба - граждане Украины.

Сообщалось также, что 25-летнего водителя и 35-летнего пассажира микроавтобуса госпитализировали в тяжелом состоянии.

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