У Польщі сталася ДТП з українцями, загинуло двоє громадян. У МЗС повідомили подробиці

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“Генеральне консульство України в Кракові вже надає консульську допомогу українцям, які 9 листопада потрапили в дорожньо-транспортну пригоду в польському місті Ханьча. Як відомо, внаслідок зіткнення автомобіля загинули двоє громадян. Інші двоє отримали травми, зараз вони госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога”, - повідомив Ніколенко.

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За словами дипломата, українські консули наразі взаємодіють із польською поліцією задля з‘ясування обставин ДТП, контролюють процес лікування постраждалих та підтримують зв‘язок із їхніми родичами, готують репатріацію тіл загиблих.

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Раніше сьогодні польські ЗМІ повідомили про те, що мікроавтобус з українськими номерам злетів з дороги і врізався в дерево. Зазначалось, що в результаті загинуло двоє людей: 25-річна жінка та 24-річний чоловік, обидва - громадяни України.

Повідомлялось також, що 25-річного водія та 35-річного пасажира мікроавтобуса госпіталізували у тяжкому стані.