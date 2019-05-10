В Польше осквернили место памяти украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Неизвестные совершили надругательство над памятным крестом, на котором есть таблица с фамилиями членов подполья из села Фредрополь на юго-востоке Польши. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
На кладбище в селе Фредрополь в Подкарпатском воеводстве недалеко от польско-украинской границы неизвестные осквернили памятный крест, на котором есть таблица с фамилиями членов украинского подполья из этого села. Следы надругательства обнаружили бывшие жители населенного пункта.
На кресте краской написали с ошибками нецензурные выражения на польском языке. Также закрашена краской табличка с фамилиями повстанцев. Еще кто-то пробовал сорвать табличку с именами.
Отмечается, что это очередной случай осквернения на этом кладбище.
В Объединении украинцев в Польше (ОУП) в Перемышле сообщили, что собираются подать заявление в прокуратуру по этому делу.
В ноябре прошлого года неизвестные уничтожили на этом же кладбище две украинские могилы. Тогда повреждения также обнаружили бывшие жители села, которые приехали поставить лампадки на могилах близких. Памятники после уничтожения восстановили.
Кроме того, недавно на коммунальном кладбище в Легнице было уничтожено несколько десятков надгробных фотографий. Большинство изображений, которые повредили вандалы - на украинских захоронениях.
Напомним, в Польше рекомендовали снести 75 советских памятников.