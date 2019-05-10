У Польщі сплюндрували місце пам'яті українців

На кладовищі у селі Фредрополь у Підкарпатському воєводстві неподалік польсько-українського кордону невідомі сплюндрували пам’ятний хрест, на якому є таблиця з прізвищами членів українського підпілля з цього села. Сліди наруги виявили колишні мешканці населеного пункту.

На хресті фарбою написали з помилками нецензурні вислови польською мовою. Також замальовано фарбою таблицю з прізвищами повстанців. Ще хтось пробував зірвати табличку з іменами.

Зазначається, що це черговий випадок сплюндрування на цьому цвинтарі.

В Об’єднанні українців у Польщі (ОУП) в Перемишлі повідомили, що збираються подати заяву до прокуратури у цій справі.

У листопаді минулого року невідомі знищили на цьому ж кладовищі дві українські могили. Тоді пошкодження також виявили колишні жителі села, які приїхали поставити лампадки на могилах близьких. Пам’ятники після знищення відновили.

Крім того, нещодавно на комунальному кладовищі у Лігниці було знищено кілька десятків надгробних світлин. Більшість зображень, які пошкодили вандали – на українських похованнях.

Нагадаємо, у Польщі рекомендували знести 75 радянських пам'ятників.