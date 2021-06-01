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В Польше школьникам разрешили вернуться к стационарному обучению

Киев • УНН

 • 14375 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В польских общеобразовательных средних школах Польши с 31 мая полностью восстановлено стационарное обучение, которое было прервано карантином. Об этом сообщает министр образования Пшемыслав Чарнек в эфире Польского радио, пишет УНН.

В Польше школьникам разрешили вернуться к стационарному обучению

Детали

За парты вернулись ученики 4-8 классов, которые почти весь прошлый учебный год учились в онлайн-режиме. С 17 мая старшеклассники учились в смешанном режиме, когда в школьных аудиториях находилось лишь 50% учеников.

За четыре недели до начала летних каникул нужно будет восстановить нормальные контактов между учителями и учениками.

Напомним

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик объявил, что цель правительства по проведению 20 млн вакцинаций против COVID-19 до конца июня была достигнута.

Читайте также: В МОН назвали города, где школьники будут учиться летом

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