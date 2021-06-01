В Польше школьникам разрешили вернуться к стационарному обучению
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В польских общеобразовательных средних школах Польши с 31 мая полностью восстановлено стационарное обучение, которое было прервано карантином. Об этом сообщает министр образования Пшемыслав Чарнек в эфире Польского радио, пишет УНН.
Детали
За парты вернулись ученики 4-8 классов, которые почти весь прошлый учебный год учились в онлайн-режиме. С 17 мая старшеклассники учились в смешанном режиме, когда в школьных аудиториях находилось лишь 50% учеников.
За четыре недели до начала летних каникул нужно будет восстановить нормальные контактов между учителями и учениками.
Напомним
Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик объявил, что цель правительства по проведению 20 млн вакцинаций против COVID-19 до конца июня была достигнута.
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