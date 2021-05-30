Польща вакцинувала 20 мільйонів громадян проти Covid-19

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 27966 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 103037 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 146664 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 130669 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 137456 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 97057 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 82095 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 183655 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88500 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 278316 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.5м/с
85%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 56228 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 64692 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 19898 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 28659 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 45191 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 149566 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 183675 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 278333 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 446031 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 432335 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 4978 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 32511 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 37994 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 38442 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 39433 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Польща вакцинувала 20 мільйонів громадян проти Covid-19

Київ • УНН

 • 15582 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчік оголосив в суботу, що мета уряду щодо проведення 20 мільйонів вакцинацій проти COVID-19 до кінця червня була досягнута. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Дворчіка.

Польща вакцинувала 20 мільйонів громадян проти Covid-19

Цитата

"Мета, поставлена ​​прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, полягала в тому, щоб до кінця червня провести 20 мільйонів вакцинацій хоча б однієї дозою. Цей баланс був досягнутий сьогодні! Це результат наполегливої ​​роботи тисяч людей, що беруть участь в НПВ (Національна програма вакцинації - ред.). Спасибі всім", - написав Міхал Дворчік.

Деталі

Із заяви уряду, опублікованій на сайті gov.pl. показано, що на даний момент в Польщі проведено 19 831 060 щеплень проти COVID-19.

6 786 561 людей були повністю вакциновані, тобто двома дозами препаратів від Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca або одноразовою дозою вакцини від Johnson&Johnson.

На даний момент в Польщу доставлено 20 382 130 доз вакцини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща буде вакцинувати заробітчан з України прямо на кордоні

Зазначається, що людей, які перенесли захворювання, викликане інфікування вірусом SARS-CoV-2, можна вакцинувати проти COVID-19 протягом 30 днів після отримання позитивного результату тесту на наявність вірусу SARS-CoV-2.

Cel wyznaczony przez Premiera @MorawieckiM zakładał wykonanie 20 mln szczepień przynajmniej jedną dawką do końca czerwca. Ten bilans udało się osiągnąć już dzisiaj! To efekt ciężkiej pracy tysięcy osób zaangażowanych w NPS. Wszystkim serdecznie dziękuję! #SzczepimySię pic.twitter.com/AAPBTLMxKA

— Michał Dworczyk (@michaldworczyk) May 29, 2021

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,593.45