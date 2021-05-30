Польща вакцинувала 20 мільйонів громадян проти Covid-19

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"Мета, поставлена ​​прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, полягала в тому, щоб до кінця червня провести 20 мільйонів вакцинацій хоча б однієї дозою. Цей баланс був досягнутий сьогодні! Це результат наполегливої ​​роботи тисяч людей, що беруть участь в НПВ (Національна програма вакцинації - ред.). Спасибі всім", - написав Міхал Дворчік.

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Із заяви уряду, опублікованій на сайті gov.pl. показано, що на даний момент в Польщі проведено 19 831 060 щеплень проти COVID-19.

6 786 561 людей були повністю вакциновані, тобто двома дозами препаратів від Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca або одноразовою дозою вакцини від Johnson&Johnson.

На даний момент в Польщу доставлено 20 382 130 доз вакцини.

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Зазначається, що людей, які перенесли захворювання, викликане інфікування вірусом SARS-CoV-2, можна вакцинувати проти COVID-19 протягом 30 днів після отримання позитивного результату тесту на наявність вірусу SARS-CoV-2.

Cel wyznaczony przez Premiera @MorawieckiM zakładał wykonanie 20 mln szczepień przynajmniej jedną dawką do końca czerwca. Ten bilans udało się osiągnąć już dzisiaj! To efekt ciężkiej pracy tysięcy osób zaangażowanych w NPS. Wszystkim serdecznie dziękuję! #SzczepimySię pic.twitter.com/AAPBTLMxKA