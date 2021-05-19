Польща буде вакцинувати заробітчан з України прямо на кордоні

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"Це буде свого роду фільтр, що захищає країну від проникнення коронавірусу ззовні. Ми вже щодня виявляємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу в Польщу, повинні бути вакциновані, що посилить наш захист, - заявив Станіслав Мазур, один з організаторів кампанії вакцинації в Підкарпатті.

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За його словами, застосування одноразового препарату дозволить уникнути можливих ускладнень при організації прийому другої дози.

"Компанії, які наймають іноземців на будівництво, сезонні роботи, побоюються спалаху коронавірусу, який згодом може заблокувати роботу. Чекаємо замовлених доз і відразу після цього приступимо до вакцинації", - пояснив Мазур.

Видання Wirtualna Polska зазначає, що судячи з отриманих на пунктах пропуску даними, українці, які приїжджають до Польщі, хочуть робити щеплення, оскільки в Україні у них мало шансів зробити цю процедуру.

Однак точну дату, коли розпочнеться вакцинація, він не назвав. За інформацією видання, препарат від Johnson&Johnson - одна з найпопулярніших вакцин в Польщі. Але виробник зменшив поставки на 450 тис. доз, тому виникла проблема з його отриманням.

Як зазначено в повідомленні польського міністерства охорони здоров'я, вакцинацію в Польщі може зробити кожен іноземець: студенти, вчені, люди з дозволом на роботу, а також дружини і діти іноземців.

"Нікому не потрібен для цього постійний вид на проживання. Вакцинація в Польщі доступна кожному: застрахованій і незастрахованій особі, польському громадянину і іноземцю", - сказав Войцех Андрусевич, прессекретар міністерства охорони здоров'я.

Міністерство опублікувало на своєму сайті керівництва по вакцинації українською та російською мовами.

"Лікар первинної медичної допомоги має право і повинен видати направлення на вакцинацію через сайт: www.arbet.gov.pl. При видачі направлення пацієнт замість номера PESEL використовує номер паспорта або іноземний документ, що засвідчує особу", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Населення Польщі становить близько 38 млн людей. Держава займає 13-е місце в світі за кількістю випадків коронавірусу: в країні коронавірус підтвердили у 2,86 млн осіб, померло 72 тис. пацієнтів, повідомив американський Університет Джонса Хопкінса.

Вакцинація в Польщі почалася 27 грудня 2020 року. У Польщі прищеплюють від коронавірусу препаратами компаній Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech і Johnson&Johnson.

В країні повністю вакцинували вже майже 4,8 млн осіб (дві дози або вакциновані препаратом Johnson&Johnson), першу дозу отримали 11,9 млн, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.