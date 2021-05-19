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Польша будет вакцинировать работников с Украины прямо на границе

Киев • УНН

 • 21760 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Украинцы, которые едут в Польшу на заработки, будут в обязательном порядке будут проходить вакцинацию от COVID-19 на украинско-польской границе. Делать прививки будут препаратом Johnson&Johnson. Об этом сообщает Wirtualna Polska, информирует УНН.

Польша будет вакцинировать работников с Украины прямо на границе

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"Это будет своего рода фильтр, защищающий страну от проникновения коронавируса извне. Мы уже ежедневно обнаруживаем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту", - заявил Станислав Мазур, один из организаторов кампании вакцинации в Подкарпатье.

Детали

По его словам, применение одноразового препарата позволит избежать возможных осложнений при организации приема второй дозы.

"Компании, которые нанимают иностранцев на строительство, сезонные работы, опасаются вспышки коронавируса, которая впоследствии может заблокировать работу. Ждем заказанных доз и сразу после этого приступим к вакцинации, - пояснил Мазур.

Издание Wirtualna Polska отмечает, что судя по полученным на пунктах пропуска данным, украинцы, приезжающие в Польшу, хотят делать прививки, поскольку в Украине у них мало шансов сделать эту процедуру.

Однако точную дату, когда начнется вакцинация, он не назвал. По информации издания, препарат от Johnson&Johnson - одна из самых популярных вакцин в Польше. Но производитель уменьшил поставки на 450 тыс. доз, поэтому возникла проблема с его получением.

Как говорится в сообщении польского министерства здравоохранения, вакцинацию в Польше может сделать каждый иностранец: студенты, ученые, люди с разрешением на работу, а также жены и дети иностранцев.

"Никому не нужен для этого постоянный вид на жительство. Вакцинация в Польше доступна каждому: застрахованным и незастрахованным лицам, польскому гражданину и иностранцу", - сказал Войцех Андрусевич, пресс-секретарь министерства здравоохранения.

Министерство опубликовало на своем сайте руководство по вакцинации на украинском и русском языках.

"Врач первичной медицинской помощи имеет право и должен выдать направление на вакцинацию через сайт: www.arbet.gov.pl. При выдаче направления пациент вместо номера PESEL использует номер паспорта или иностранный документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.

Дополнение

Население Польши составляет около 38 млн человек. Государство занимает тринадцатое место в мире по количеству случаев коронавируса: в стране коронавирус подтвердили у 2,86 млн человек, умерло 72 тыс. пациентов, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Вакцинация в Польше началась 27 декабря 2020 года. В Польше прививают от коронавируса препаратами компаний Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.

В стране полностью вакцинировали уже почти 4,8 млн человек (две дозы или вакцинированы препаратом Johnson&Johnson), первую дозу получили 11,9 млн, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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