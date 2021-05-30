Польша вакцинировала 20 миллионов граждан против Covid-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик объявил в субботу, что цель правительства по проведению 20 миллионов вакцинаций против COVID-19 до конца июня была достигнута. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Дворчика.
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"Цель, поставленная премьер-министром Матеушем Моравецким, заключалась в том, чтобы к концу июня провести 20 миллионов вакцинаций хотя бы одной дозой. Этот баланс был достигнут сегодня! Это результат упорной работы тысяч людей, участвующих в НПВ (Национальная программа вакцинации - ред.). Спасибо всем", - написал Михал Дворчик.
Детали
Из заявления правительства, опубликованного на сайте gov.pl. показано, что на данный момент в Польше проведено 19 831 060 прививок против COVID-19.
6 786 561 человек были полностью вакцинированы, то есть двумя дозами препаратов от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca или одноразовой дозой вакцины от Johnson&Johnson.
На данный момент в Польшу доставлены 20 382 130 доз вакцины.
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Отмечается, что людей, перенесших заболевание, вызванное инфицированием вирусом SARS-CoV-2, можно вакцинировать против COVID-19 в течение 30 дней после получения положительного результата теста на наличие вируса SARS-CoV-2.
Cel wyznaczony przez Premiera @MorawieckiM zakładał wykonanie 20 mln szczepień przynajmniej jedną dawką do końca czerwca. Ten bilans udało się osiągnąć już dzisiaj! To efekt ciężkiej pracy tysięcy osób zaangażowanych w NPS. Wszystkim serdecznie dziękuję! # SzczepimySię pic.twitter.com/AAPBTLMxKA- Michał Dworczyk (@michaldworczyk) May 29, 2021