У Польщі школярам дозволили повернутися до очного навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У польських загальноосвітніх середніх школах Польщі з 31 травня повністю відновлено стаціонарне навчання, яке було перерване карантином. Про це повідомляє міністр освіти Пшемислав Чарнек в ефірі Польського радіо, пише УНН.
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За парти повернулися учні 4-8 класів, які майже весь минулий навчальний рік навчалися в онлайн-режимі. З 17 травня старшокласники навчалися у змішаному режимі, коли у шкільних аудиторіях перебувало лише 50% учнів.
За чотири тижні до початку літніх канікул потрібно буде відновити нормальні контактів між учителями та учнями.
Нагадаємо
Глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчік оголосив, що мета уряду щодо проведення 20 мільйонів вакцинацій проти COVID-19 до кінця червня була досягнута.
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