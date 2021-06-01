У Польщі школярам дозволили повернутися до очного навчання

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За парти повернулися учні 4-8 класів, які майже весь минулий навчальний рік навчалися в онлайн-режимі. З 17 травня старшокласники навчалися у змішаному режимі, коли у шкільних аудиторіях перебувало лише 50% учнів.

За чотири тижні до початку літніх канікул потрібно буде відновити нормальні контактів між учителями та учнями.

Нагадаємо

Глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчік оголосив, що мета уряду щодо проведення 20 мільйонів вакцинацій проти COVID-19 до кінця червня була досягнута.

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