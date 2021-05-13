Деталі

У Сумах навчальний рік продовжать на два тижні - до 11 червня.

Так, Черкаські школярі вчитимуться до 8 червня.

Хмельницький також продовжить навчання до 11 червня.

Деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького будуть навчатися дo 7 абo 14 чеpвня.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада звільнила учнів 11 класів від обов'язкової державної підсумкової атестації (ДПА). Водночас школярі зможуть самі обирати, у якому форматі для них відбуватиметься оцінювання результатів навчання.

Доповнення

Через карантин низка шкіл була змушена продовжити навчальний рік. Особливо багато таких навчальних закладів у західних областях, де часто через надзвичайні ситуації продовжували канікули, кажуть у МОН.

Водночас зазначають, що не йдеться про школи, які організовували дистанційне навчання, адже це є однією з форм навчального процесу.