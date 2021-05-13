У МОН назвали міста, де школярі навчатимуться влітку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Сумах, Черкасах, Хмельницькому та Кропивницькому навчальний рік для школярів продовжили на червень. Про це повідомляє "Нова українська школа", інформує УНН.
Деталі
У Сумах навчальний рік продовжать на два тижні - до 11 червня.
Так, Черкаські школярі вчитимуться до 8 червня.
Хмельницький також продовжить навчання до 11 червня.
Деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького будуть навчатися дo 7 абo 14 чеpвня.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада звільнила учнів 11 класів від обов'язкової державної підсумкової атестації (ДПА). Водночас школярі зможуть самі обирати, у якому форматі для них відбуватиметься оцінювання результатів навчання.
Доповнення
Через карантин низка шкіл була змушена продовжити навчальний рік. Особливо багато таких навчальних закладів у західних областях, де часто через надзвичайні ситуації продовжували канікули, кажуть у МОН.
Водночас зазначають, що не йдеться про школи, які організовували дистанційне навчання, адже це є однією з форм навчального процесу.