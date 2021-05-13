В Минобразования назвали города, где школьники будут учиться летом

Детали

В Сумах учебный год продлят на две недели - до 11 июня.

Так, Черкасские школьники будут учиться до 8 июня.

Хмельницкий также продолжит обучение до 11 июня.

Некоторые начальные шкoлы Кропивницкого будут учиться дo 7 либо 14 июня.

Как сообщал УНН, Верховная Рада освободила учеников 11 классов от обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА). В то же время школьники смогут сами выбирать, в каком формате для них будет происходить оценка результатов обучения.

Дополнение

Из-за карантина ряд школ были вынуждены продолжить учебный год. Особенно много таких учебных заведений в западных областях, где часто из-за чрезвычайных ситуаций продолжали каникулы, говорят в МОН.

В то же время отмечают, что речь не идет о школах, которые организовывали дистанционное обучение, ведь это является одной из форм учебного процесса.