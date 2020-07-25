В Польше умер легенда оперной сцены, выступавший с Марией Каллас

"Он был необычайным патриотом. Он прошел через ад, потому что во время войны он служил в Армии Крайовой. Он был пойман и за участие в операции "Буря" был вывезен в Сибирь. Вся семья прошла через ад, а затем он вернулся и чрезвычайно любил Польшу", – сказал Дешкевич.

Советник президента Польши Тадеуш Дешкевич отметил, что Бернард Ладыш был незабываемым басом, слава которого распространилась далеко за пределы страны. Соболезнования в связи с утратой близким Ладыша выразил министр культуры Польши Петр Глиньский, подчеркнувший роль певца в культурной и общественной жизни страны.

"Ушла легенда польской оперной сцены, выдающийся певец, актер и солдат, великий польский патриот Бернард Ладыш. Он выступал на одной сцене с Марией Каллас. Только вчера он отпраздновал свое 98-летие. Трудно поверить, что его больше нет. К счастью, с нами останется его великолепный голос, его выдающиеся творения, наша память о нем", – заявил Глиньский.

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Бернард Ладыш родился 24 июля 1922 года в Вильнюсе. Там он начал обучаться пению, а продолжил в Государственной высшей музыкальной школе в Варшаве. В 1950 году он начал работать в Варшавской опере, где дебютировал в роли Евгения Онегина. Бернард Ладыш выступал в Большом театре в Варшаве, сотрудничал с театром "Сирена". Международную карьеру ему удалось построить благодаря участию в конкурсе певцов в Верчелли. В 1956 году он победил в этом конкурсе благодаря чему получил ангажемент в театр Массимо в Палермо. Бернард Ладыш стал первым польским артистом, который исполнил сольную партию при записи оперы лейблом Columbia. В 2000 году певец был награжден Командорским крестом со звездой Ордена возрождения Польши.