У Польщі померла легенда оперної сцени, яка виступала з Марієй Каллас
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У Польщі у віці 98 років помер відомий оперний співак Бернард Ладиш, який виступав на одній сцені з найвеличнішою оперною співачкою XX століття Марією Каллас. Про його смерть повідомив радник президента Польщі Тадеуш Дешкевич, пише Польське радіо, передає УНН.
"Він був надзвичайним патріотом. Він пройшов через пекло, тому що під час війни він служив в Армії Крайової. Він був спійманий і за участь в операції "Буря "був вивезений до Сибіру. Вся сім'я пройшла через пекло, а потім він повернувся і надзвичайно любив Польщу ", - сказав Дешкевич.
Радник президента Польщі Тадеуш Дешкевич зазначив, що Бернард Ладиш був незабутнім басом, слава якого поширилася далеко за межі країни. Співчуття у зв'язку з втратою близьким Ладишева висловив міністр культури Польщі Петро Гліньскій, який підкреслив роль співака в культурному і громадському житті країни.
"Пішла легенда польської оперної сцени, видатний співак, актор і солдат, великий польський патріот Бернард Ладиш. Він виступав на одній сцені з Марією Каллас. Тільки вчора він відсвяткував своє 98-річчя. Важко повірити, що його більше немає. На щастя, з нами залишиться його чудовий голос, його видатні твори, наша пам'ять про нього ", - заявив Гліньскій.
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Бернард Ладиш народився 24 липня 1922 року в литовському Вільнюсі. Там він почав навчатися співу, а продовжив у Державній вищій музичній школі у Варшаві. У 1950 році він почав працювати у Варшавській опері, де дебютував в ролі Євгенія Онєгіна. Бернард Ладиш виступав у Великому театрі у Варшаві, співпрацював з театром "Сирена". Міжнародну кар'єру йому вдалося побудувати завдяки участі в конкурсі співаків у Верчеллі. У 1956 році він переміг у цьому конкурсі завдяки чому отримав ангажемент в театр Массімо в Палермо. Бернард Ладиш став першим польським артистом, який виконав сольну партію під час запису опери лейблом Columbia. У 2000 році співак був нагороджений Командорським хрестом із зіркою Ордена відродження Польщі.