У Польщі померла легенда оперної сцени, яка виступала з Марієй Каллас

"Він був надзвичайним патріотом. Він пройшов через пекло, тому що під час війни він служив в Армії Крайової. Він був спійманий і за участь в операції "Буря "був вивезений до Сибіру. Вся сім'я пройшла через пекло, а потім він повернувся і надзвичайно любив Польщу ", - сказав Дешкевич.

Радник президента Польщі Тадеуш Дешкевич зазначив, що Бернард Ладиш був незабутнім басом, слава якого поширилася далеко за межі країни. Співчуття у зв'язку з втратою близьким Ладишева висловив міністр культури Польщі Петро Гліньскій, який підкреслив роль співака в культурному і громадському житті країни.

"Пішла легенда польської оперної сцени, видатний співак, актор і солдат, великий польський патріот Бернард Ладиш. Він виступав на одній сцені з Марією Каллас. Тільки вчора він відсвяткував своє 98-річчя. Важко повірити, що його більше немає. На щастя, з нами залишиться його чудовий голос, його видатні твори, наша пам'ять про нього ", - заявив Гліньскій.

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Бернард Ладиш народився 24 липня 1922 року в литовському Вільнюсі. Там він почав навчатися співу, а продовжив у Державній вищій музичній школі у Варшаві. У 1950 році він почав працювати у Варшавській опері, де дебютував в ролі Євгенія Онєгіна. Бернард Ладиш виступав у Великому театрі у Варшаві, співпрацював з театром "Сирена". Міжнародну кар'єру йому вдалося побудувати завдяки участі в конкурсі співаків у Верчеллі. У 1956 році він переміг у цьому конкурсі завдяки чому отримав ангажемент в театр Массімо в Палермо. Бернард Ладиш став першим польським артистом, який виконав сольну партію під час запису опери лейблом Columbia. У 2000 році співак був нагороджений Командорським хрестом із зіркою Ордена відродження Польщі.