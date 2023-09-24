В Польше подготовили транзитные коридоры для экспорта украинского зерна - Дуда
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в стране подготовили транзитные коридоры для экспорта украинского зерна. Об этом сообщает Канцелярия польского президента, пишет УНН.
“В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы стараемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи”, — отметил Дуда.
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При этом, подчеркнул, что считает правильным решение правительства Польши о продлении запрета на поставки украинского зерна.
“Я считаю правильным решение, что польское правительство оставило запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. Но мы должны сделать все, чтобы транзит был как можно большим”, — добавил Дуда.
Дополнительно
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что Польша не снимет эмбарго на украинское зерно, пока не будет разработано совместное и эффективное решение.