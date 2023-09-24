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У Польщі підготували транзитні коридори для експорту українського зерна – Дуда

У Польщі підготували транзитні коридори для експорту українського зерна – Дуда

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у країні підготували транзитні коридори для експорту українського зерна. Про це повідомляє Канцелярія польського президента, пише УНН.

“У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні і тим країнам, які потребують цієї допомоги”, — зазначив Дуда.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дуда про зернову суперечку: “я не вірю, що вона може вплинути на польсько-українські відносини”

При цьому, наголосив, що вважає правильним рішення уряду Польщі щодо продовження заборони на постачання українського зерна.

“Я вважаю правильним рішення, що польський уряд залишив заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Але ми повинні зробити все, щоб транзит був якомога більшим”, — додав Дуда.

Додатково

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив, що Польща не зніме ембарго на українське збіжжя, поки не буде розроблено спільне та ефективне рішення.

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