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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше передали в суд дело политика обвиняемого в шпионаже РФ

Киев • УНН

 • 4013 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Польская прокуратура передала в суд обвинительное заключение по делу задержанного в прошлом году прокремлевского политика и лидера партии "Смена" Матеуша Пискорского, которого обвиняют в шпионаже в пользу России и Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

В Польше передали в суд дело политика обвиняемого в шпионаже РФ

Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры Польши 20 апреля передал в Окружной суд в Варшаве обвинительное заключение по делу, касающемуся бывшего лидера пророссийской партии "Смена" Пискорского, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами РФ и Китая.

Бывший политик, используя свои контакты в Польше и за рубежом, среди журналистов и в политических кругах, должен был продвигать цели Российской Федерации. Кроме того, он должен был провоцировать антипольские настроения в украинском  обществе и антиукраинские - у поляков. По мнению прокуратуры, такие действия имели целью углубление разногласий между двумя народами.

Матеуш Пискорский также взаимодействовал с российскими и китайскими спецслужбами, получая от этого имущественное вознаграждение.

За шпионаж, согласно польскому законодательству, Пискорскому грозит до 10 лет лишения свободы.

Пискорского задержали в мае прошлого года. Известно, что с 2013 года до мая 2016 года он участвовал в "деятельности российской гражданской разведки, направленной против Польши". В рамках этой деятельности он должен был создать политическую партию и общества, финансируемые Российской Федерацией.

Расследование против Пискорского завершено. Срок его предварительного заключения заканчивается 7 мая 2018 года.

Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в ПАО "Мотор Сич" в Запорожье по подозрению в шпионаже и подготовке к диверсии.

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