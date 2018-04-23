В Польше передали в суд дело политика обвиняемого в шпионаже РФ

Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры Польши 20 апреля передал в Окружной суд в Варшаве обвинительное заключение по делу, касающемуся бывшего лидера пророссийской партии "Смена" Пискорского, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами РФ и Китая.

Бывший политик, используя свои контакты в Польше и за рубежом, среди журналистов и в политических кругах, должен был продвигать цели Российской Федерации. Кроме того, он должен был провоцировать антипольские настроения в украинском обществе и антиукраинские - у поляков. По мнению прокуратуры, такие действия имели целью углубление разногласий между двумя народами.



Матеуш Пискорский также взаимодействовал с российскими и китайскими спецслужбами, получая от этого имущественное вознаграждение.



За шпионаж, согласно польскому законодательству, Пискорскому грозит до 10 лет лишения свободы.



Пискорского задержали в мае прошлого года. Известно, что с 2013 года до мая 2016 года он участвовал в "деятельности российской гражданской разведки, направленной против Польши". В рамках этой деятельности он должен был создать политическую партию и общества, финансируемые Российской Федерацией.



Расследование против Пискорского завершено. Срок его предварительного заключения заканчивается 7 мая 2018 года.



Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в ПАО "Мотор Сич" в Запорожье по подозрению в шпионаже и подготовке к диверсии.