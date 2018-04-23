У Польщі передали в суд справу політика обвинуваченого в шпигунстві РФ

Мазовецький відділ Національної прокуратури Польщі 20 квітня передав до Окружного суду в Варшаві обвинувальний висновок у справі, що стосується колишнього лідера проросійської партії "Зміна" Піскорського, підозрюваного у співпраці зі спецслужбами РФ і Китаю.

Колишній політик, використовуючи свої контакти в Польщі і за кордоном, серед журналістів і в політичних колах, мав просувати цілі Російської Федерації. Крім того, він повинен був стимулювати антипольські настрої в українському суспільстві та антиукраїнські - у поляків. На думку прокуратури, такі дії мали на меті поглиблення розбіжностей між двома народами.



Матеуш Піскорський також взаємодіяв з російськими та китайськими спецслужбами, отримуючи від цього майнову винагороду.



За шпигунство, згідно з польським законодавством, Піскорському загрожує до 10 років позбавлення волі.



Піскорського затримали в травні минулого року. Відомо, що з 2013 року до травня 2016 він брав участь у "діяльності російської громадянської розвідки, спрямованої проти Польщі". В рамках цієї діяльності він повинен був створити політичну партію і організації, що фінансуються Російською Федерацією.



Розслідування проти Піскорського завершено. Термін його попереднього ув'язнення торгівлі закінчується 7 травня 2018 року.



Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України провели обшуки в ПАТ "Мотор Січ" в Запоріжжі за підозрою в шпигунстві і підготовці до диверсії.