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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63268 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 77481 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80167 просмотра

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10 марта, 15:15 • 107385 просмотра

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В Польше не исключили легализацию "незаконных" украинских мест памяти

В Польше не исключили легализацию "незаконных" украинских мест памяти

Киев  •  УНН

 • 7557 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украинские места памяти, которые были законно построенны в Польше, были и остаются защищенными польским государством, а нелегальные объекты можно узаконить. Об этом заявил вице-председатель Института национальной памяти Польши Матеуш Шпитма, передает УНН со ссылкой на wPolityce.

"Украинские памятные места, если они были построены на законных основаниях, полностью заслуживают защиты польского государства. Проблемы связаны с теми, которые были незаконно построены и которые чтят "преступную" ОУН или УПА..." - сказал М.Шпитма.

Вице-президент ИНП подчеркнул, что даже в отношении незаконных украинских мест памяти существует возможность их легализации.

"Польские власти открыты для этого, мы заявили об этом давно. Каждый украинский памятник или могила может быть легализован после прохождения соответствующей процедуры, например, в отношении могил, это проверка того, что там похоронены человеческие останки", - сказал он.

Он также отметил, что ИПН Польши готов провести проверку украинских мест памяти в Польше, в том числе в честь УПА.

"Украинские власти без проблем могут проводить эксгумации у нас. Мало кто знает об этом, но в этом вопросе для нас является примером наше сотрудничество с Германией", - пояснил он.

Говоря об ожиданиях Польши от украинской стороны, М.Шпитма заявил, что наиболее важное из них касается разблокирования эксгумаций останков поляков в Украине. "Мы призываем украинскую сторону разблокировать эти работы", - добавил он.

Напомним, 6 февраля вечером президент Польши А.Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти. 14 февраля он направил новый закон на рассмотрение в Конституционный суд.

Принятые парламентом Польши изменения в закон об ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.

В частности, глава МИД Украины Павел Климкин, говоря об отношениях с Польшей, заявил, что прошлое нельзя переписать принятием законов.

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