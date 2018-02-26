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У Польщі не виключили легалізацію "незаконних" українських місць пам'яті

У Польщі не виключили легалізацію "незаконних" українських місць пам'яті

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українські місця пам'яті, які були законно побудовані в Польщі, були і залишаються захищеними польською державою, а нелегальні об'єкти можна узаконити. Про це заявив віце-голова Інституту національної пам'яті Польщі Матеуш Шпітма, передає УНН з посиланням на wPolityce.

"Українські місця пам'яті, якщо вони були побудовані на законних підставах, цілком заслуговують захисту польської держави. Проблеми пов'язані з тими, які були незаконно побудовані і які вшановують "злочинну" ОУН або УПА..." - сказав М.Шпітма.

Віце-президент ІНП підкреслив, що навіть щодо незаконних українських місць пам'яті існує можливість їх легалізації.

"Польська влада відкрита для цього, ми заявили про це давно. Кожен український пам'ятник або могила може бути легалізований після проходження відповідної процедури, наприклад, щодо могил, це перевірка того, що там поховані людські останки", - сказав він.

Він також зазначив, що ІНП Польщі готовий провести перевірку українських місць пам'яті в Польщі, у тому числі на честь УПА.

"Українська влада без проблем може проводити ексгумацію у нас. Мало хто знає про це, але в цьому питанні для нас є прикладом наша співпраця з Німеччиною", - пояснив він.

Говорячи про очікування Польщі від української сторони, М.Шпітма заявив, що найбільш важливе з них стосується розблокування ексгумації останків поляків в Україні. "Ми закликаємо українську сторону розблокувати ці роботи", - додав він.

Нагадаємо, 6 лютого ввечері президент Польщі А.Дуда підписав оновлений закон про Інститут національної пам'яті. 14 лютого він направив новий закон на розгляд до Конституційного суду.

Прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.

Зокрема, голова МЗС України Павло Клімкін, говорячи про відносини з Польщею, заявив, що минуле не можна переписати прийняттям законів.

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