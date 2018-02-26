У Польщі не виключили легалізацію "незаконних" українських місць пам'яті

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українські місця пам'яті, які були законно побудовані в Польщі, були і залишаються захищеними польською державою, а нелегальні об'єкти можна узаконити. Про це заявив віце-голова Інституту національної пам'яті Польщі Матеуш Шпітма, передає УНН з посиланням на wPolityce.