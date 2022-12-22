В Польше на место взрыва ракеты у границы с Украиной вернулись следователи

Детали

В среду стало известно, что в Пшеводуве появились сотрудники полиции и прокуратуры. PAP подтвердили это в национальной прокуратуре Польши.

"После консультации с экспертами, работающими с доказательствами, полученными прокуратурой, сегодня на место выехали специалисты, проводившие дополнительные мероприятия на месте происшествия", – сообщил 21 декабря представитель национальной прокуратуры, прокурор Лукаш Лапчинский.

Вице-президент фермы Agrocom в Сетниках Федерико Виола, в состав которой входит зерносушилка в Пшеводуве, куда в ноябре упала ракета, добавил в интервью PAP, что следователи работали на месте с утра среды: "О возобновлении деятельности нам сообщили в вторник, но точных деталей мы не знаем. Мы не знаем, что исследовали. Это большая команда офицеров".

Контекст

Польша 15 ноября заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши у границы с Украиной, что произошло, когда россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была намеренная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что "предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

Украина выступила за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и просила безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва. 18 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинских специалистов допустили на место падения ракеты в Пшеводуве.