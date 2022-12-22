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У Польщі на місце вибуху ракети біля кордону з Україною повернулися слідчі

У Польщі на місце вибуху ракети біля кордону з Україною повернулися слідчі

Київ • УНН

 • 959004 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Польські слідчі напередодні працювали у селі Пшеводув у Польщі, що неподалік від кордону з Україною, куди в середині листопада впала ракета. Фахівці після консультації з експертами провели додаткові заходи на місці події, сказав представник національної прокуратури країни Лукаш Лапчинський, пише УНН з посиланням на TVN24.

Деталі

У середу стало відомо, що у Пшеводуві з'явилися співробітники поліції та прокуратури. PAP підтвердили це у національній прокуратурі Польщі.

"Після консультації з експертами, які працюють із доказами, отриманими прокуратурою, сьогодні на місце виїхали фахівці, які проводили додаткові заходи на місці події", – повідомив 21 грудня представник національної прокуратури, прокурор Лукаш Лапчинський.

Віце-президент ферми Agrocom у Сетниках Федеріко Віола, до складу якої входить зерносушилка у Пшеводуві, куди в листопаді впала ракета, додав в інтерв'ю PAP, що слідчі працювали на місці з ранку середи: "Про поновлення діяльності нам повідомили у вівторок, але точних деталей ми не знаємо. Ми не знаємо, щодо чого дослідження. Це велика команда офіцерів".

Контекст

Польща 15 листопада заявила, що ракета впала в Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, що сталося, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети в Польщі було результатом навмисної атаки. І що "попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

Україна виступила за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і просила невідкладно надати доступ до місця вибуху. 18 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що українських фахівців допустили на місце падіння ракети у Пшеводуві.

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