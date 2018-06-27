В Польше хотят внести кардинальные изменения в закон о Институте нацпамяти
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к спикеру Сейма с просьбой добавить в план заседания нижней палаты парламента пункт, касающийся внесения поправок в закон об Институте национальной памяти. Об этом заявил в среду глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик, передает УНН со ссылкой на польское Radio Maryja.
"Мы хотим внести правки, основанные на отказе от январской части поправок в закон об Институте национальной памяти. Мы отходим от уголовных положений, которые могут отвлечь внимание от цели первоначальных изменений", - сказал Дворчик.
По его словам, такой целью была "защита доброго имени Польши и исторической правды".
Таким образом, власти Польши могкт отменить часть положений закона о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту.
Сообщается, что проект поправок уже направлен к парламентариям.
Напомним, президент Польши Дуда подписал изменения в закон ИНП Польши, при этом направив часть закона на рассмотрение Конституционного суда Польши.
Принятые парламентом Польши изменения в закон о ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также Украине.