У Польщі хочуть внести кардинальні зміни до закону про Інститут нацпам'яті
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до спікера Сейму з проханням додати в план засідання нижньої палати парламенту пункт, який стосується внесення поправок до закону про Інститут національної пам’яті. Про це заявив в середу глава канцелярії прем'єр-міністра республіки Міхал Дворчік, передає УНН з посиланням на польське Radio Maryja.
“Ми хочемо внести правки, основані на відмові від січневої частини поправок закону про Інститут національної пам’яті. Ми відходимо від кримінальних положень, які можуть відвернути увагу від мети першопочаткових змін”, — сказав Дворчік.
За його словами, такою метою був “захист доброго імені Польщі та історичної правди”.
Таким чином, влада Польщі може скасувати частину положень закону про покарання за публічне звинувачення польської нації в причетності до Голокосту.
Повідомляється, що проект поправок вже направлений до парламентарів.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону ІНП Польщі, при цьому направивши частину закону на розгляд конституційного суду Польщі.
Прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду “бандерівської ідеології”, викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.