В Польше хотят ограничить въезд для "мнимых" студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сенат Польши предложил поправки к закону об иностранцах, которые предусматривают ограничения на въезд для тех иностранцев, которые едут в Польшу для получения образования, но не учатся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Эти предложенные поправки имеют целью адаптировать польское законодательство к директиве Европейского парламента и Совета ЕС об условиях въезда и пребывания граждан стран, не входящих в Европейский союз.
В действии эти поправки должны мешать польским учебным заведениям способствовать так называемым мнимым студентам во въезде в страну.
За внесение этих поправок к закону об иностранцах уже проголосовали 84 сенатора. Сейчас закон вернули в Сейм для повторного рассмотрения.
Как ранее сообщал УНН, украинцы среди тех, кто чаще всего получают польское гражданство.