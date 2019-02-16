В Польше хотят ограничить въезд для "мнимых" студентов

Эти предложенные поправки имеют целью адаптировать польское законодательство к директиве Европейского парламента и Совета ЕС об условиях въезда и пребывания граждан стран, не входящих в Европейский союз.



В действии эти поправки должны мешать польским учебным заведениям способствовать так называемым мнимым студентам во въезде в страну.



За внесение этих поправок к закону об иностранцах уже проголосовали 84 сенатора. Сейчас закон вернули в Сейм для повторного рассмотрения.



Как ранее сообщал УНН, украинцы среди тех, кто чаще всего получают польское гражданство.