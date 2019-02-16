У Польщі хочуть обмежити в'їзд для “уявних” студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сенат Польщі запропонував поправки до закону про іноземців, які передбачають певні обмеження на в'їзд для тих іноземців, що їдуть у Польщу для здобуття освіти, але не навчаються. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Ці запропоновані поправки мають на меті адаптувати польське законодавство до директиви Європейського парламенту і Ради ЄС про умови в'їзду і перебування громадян країн, що не входять до Європейського союзу.
У дії ці поправки запобігатимуть польським закладам освіти сприяти так званим уявним студентам у в'їзді в країну.
За внесення цих поправок до закону про іноземців вже проголосували 84 сенатори. Наразі закон повернули у Сейм для повторного розгляду.
Як раніше повідомляв УНН, українці серед тих, хто найчастіше отримують польське громадянство.