У Польщі хочуть обмежити в'їзд для “уявних” студентів

Ці запропоновані поправки мають на меті адаптувати польське законодавство до директиви Європейського парламенту і Ради ЄС про умови в'їзду і перебування громадян країн, що не входять до Європейського союзу.



У дії ці поправки запобігатимуть польським закладам освіти сприяти так званим уявним студентам у в'їзді в країну.



За внесення цих поправок до закону про іноземців вже проголосували 84 сенатори. Наразі закон повернули у Сейм для повторного розгляду.



Як раніше повідомляв УНН, українці серед тих, хто найчастіше отримують польське громадянство.