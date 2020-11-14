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В Польше вторые сутки тушат пожар на нелегальной свалке шин

В Польше вторые сутки тушат пожар на нелегальной свалке шин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. На севере Польши с вечера пятницы продолжается тушение масштабного пожара на нелегальной свалке шин в населенном пункте Рацинево. Об этом сообщает TVN24, передает УНН.

“Это очень сложный пожар на площади в несколько тысяч квадратных метров. Шины постоянно горят, идет густой дым. Эти типы пожаров являются одними из самых сложных, так как новые зоны появляются в местах, где пожар контролируется”, — сказал представитель штаба Государственной пожарной службы в Торуни Аркадиуш Пентак.

По его словам, за загрязнением воздуха в этом районе, как и раньше, следит специализированное оборудование.

“Эвакуировать жителей нет необходимости, но лучше оставаться дома и в качестве меры предосторожности закрыть окна”, — посоветовал пожарный.

Огонь тушат водой и пеной. Вода доставляется на объект из естественных водоемов и цистернами. Пожарные построили из шлангов водоводы протяженностью 1,5 км. На место пожара были направлены 60 пожарных расчетов, в том числе около 200 пожарных. Наряду со свалкой расположены АЗС и столярные мастерские, спасатели пытаются не допустить распространения огня на них.

Местные власти заявили, что свалка незаконная. Предприниматель, который хранил здесь шины, оштрафован на 2,5 млн злотых. Вмешалась и инспекция по охране окружающей среды, которая наложила штраф еще на миллион злотых.

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