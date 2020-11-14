У Польщі другу добу гасять пожежу на нелегальному звалищі шин

“Це дуже складна пожежа на площі в кілька тисяч квадратних метрів. Шини постійно горять, йде густий дим. Ці типи пожеж є одними з найскладніших, тому що нові зони з’являються в місцях, де пожежа контролюється”, — сказав представник штабу Державної пожежної служби в Торуні Аркадіуш Пєнтак.

За його словами, за забрудненням повітря в цьому районі, як і раніше, стежить спеціалізоване обладнання.

“Евакуювати жителів немає необхідності, але краще залишатися вдома і в якості запобіжного заходу закрити вікна”, — порадив пожежний.

Вогонь гасять водою і піною. Вода доставляється на об’єкт з природних водойм та цистернами. Пожежні побудували зі шлангів водоводи протяжністю 1,5 км. На місце пожежі було направлено 60 пожежних розрахунків, в тому числі близько 200 пожежників. Поряд зі звалищем розташовані АЗС та столярні майстерні, рятувальники намагаються не допустити розповсюдження вогню на них.

Місцева влада заявила, що звалище незаконне. Підприємець, який зберігав тут шини, оштрафований на 2,5 млн злотих. Втрутилася і інспекція з охорони навколишнього середовища, яка наклала штраф ще на мільйон злотих.