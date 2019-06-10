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В Польше приложат усилия, чтобы "не пустить" украинцев в Германию

В Польше приложат усилия, чтобы "не пустить" украинцев в Германию

Киев  •  УНН

 • 32329 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Польше приложат усилия, чтобы украинские работники не ехали в Германию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

На днях в Бундестаге принято новое законодательство, на основе которого граждане стран, не входящих в Европейский Союз, смогут легально трудоустроиться в Германии. Новые правила начнут действовать с начала 2020 года. Эксперты предполагают, что это будет касаться прежде всего квалифицированных специалистов. По прогнозам, такой возможностью воспользуется несколько тысяч специалистов в сфере IT.

О том, чтобы украинцы, которые работают в Польше, не выехали в Германию, ходатайствовать будет, например, Польско-украинская хозяйственная палата. Польские работодатели будут вынуждены реагировать на новые правила, - отметил вице-председатель Польско-украинской хозяйственной палаты Андрей Дрозд: "Конечно, польский рынок должен быть привлекательным для граждан Украины и других стран, следовательно, работодатели также должны считаться с тем, что вознаграждение работников в перспективе также должно измениться, - сравниться со всеми зарплатами, которые есть в Польше ". Вице-председатель Польско-украинской хозяйственной палаты добавил, что подобно должна быть приспособлена социальная предложение для работников.

Павел Кулаґа из агентства трудоустройства Foreign Personel Service оценил, что Польше не угрожает массовый отток украинских работников: "Польша сейчас является страной первого выбора среди работников с Украины и так, вероятно, останется. Указывают на это также исследования, проведенные Польско-украинская хозяйственная палата среди более одной тысячи человек. Польша в дальнейшем будет окончательной целью гастарбайтеров из Украины ". По словам эксперта, многие граждане Украины поселились в Польше; здесь им легче устроить свое проживание, чем в Германии. Также, хотя зарплата в Германии есть номинально выше покупательная способность работников в этой стране может быть меньше.

По данным Польского национального банка, в Польше работает примерно 1,2 миллиона граждан Украины. Согласно исследованию Польско-украинской хозяйственной палаты, 70 процентов из них положительно оценивают опыт работы в Польше, а более 60 процентов хотят поселиться в Польше на постоянно.

Как сообщал УНН, работники в 2018 году перевели в Украину рекордное количество денег

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